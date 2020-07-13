Центробанк обновил данные по внешнему долгу России 

Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составлял $477,229 млрд Это на 2,89% ($14,2 млрд) меньше показателей начала 2020-го.

На динамику значений влияют, в большей степени, операции в банковском секторе по снижению сокращения задолженности перед нерезидентами. Серьёзным фактором также стало влияние переоценки, приведшей к существенному снижению внешней задолженности всех отраслей экономики РФ в конце I квартала 2020 года из-за обесценения российского рубля и последующему медленному восстановлению уровня долга по мере снижения волатильности на валютном рынке и укрепления российской валюты, — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным ЦБ, внешний долг РФ на 1 января 2020 года составлял $491,418 млрд Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что деноминация денег в России в ближайшее время не предполагается. Выступая 13 июля 2020 года в Совете Федерации , она подчеркнула, что регулятор никогда не рассматривал такой вариант. Руководитель регулятора отметила, что «люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках». Она заверила, что «никаких ограничений, никаких изменений» не планируется.

Ранее с идеей деноминации российской валюты в 100 раз выступил известный российский аналитик — руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев . Основным аргументом в пользу такой меры он назвал зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране.