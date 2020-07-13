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Центробанк обновил данные по внешнему долгу России 

News.ru 56 минут назад
Центробанк обновил данные по внешнему долгу России
Фото: РИА Новости
Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составлял $477,229 млрд Это на 2,89% ($14,2 млрд) меньше показателей начала 2020-го.
На динамику значений влияют, в большей степени, операции в банковском секторе по снижению сокращения задолженности перед нерезидентами. Серьёзным фактором также стало влияние переоценки, приведшей к существенному снижению внешней задолженности всех отраслей экономики РФ в конце I квартала 2020 года из-за обесценения российского рубля и последующему медленному восстановлению уровня долга по мере снижения волатильности на валютном рынке и укрепления российской валюты, — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным ЦБ, внешний долг РФ на 1 января 2020 года составлял $491,418 млрд Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что деноминация денег в России в ближайшее время не предполагается. Выступая 13 июля 2020 года в Совете Федерации, она подчеркнула, что регулятор никогда не рассматривал такой вариант. Руководитель регулятора отметила, что «люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках». Она заверила, что «никаких ограничений, никаких изменений» не планируется.
Ранее с идеей деноминации российской валюты в 100 раз выступил известный российский аналитик — руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он назвал зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране.
Однако, как писал NEWS.ru, такую идею поддержали не все экономисты. Так, например, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов заявил, что не видит в этом особой необходимости и считает, что это может привести к росту цен при их округлении. В свою очередь доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Владимир Колмаков выразил уверенность, что эта инициатива не имеет под собой реального обоснования и вызовет панику у населения. С ним согласился и директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет негативную реакцию.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Рынки , Андрей Колганов , Руслан Гринберг , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Владимир Колмаков , МГУ , Совет Федерации , РАН , Центральный банк России
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