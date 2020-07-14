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Дефицит бюджета США в июне достиг рекордного уровня 

Российская Газета и ещё 6 1 час назад
Дефицит бюджета США достиг 864 млрд долларов
Фото: Reuters
Министерство финансов США сообщило о том, что дефицит бюджета в июне достиг рекордного показателя в истории — 864 миллиарда долларов.
По оценке Associated Press, это произошло из-за увеличения расходов на программы по борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, американцы остались без работы, что привело к сокращению налоговых поступлений.
Дефицит бюджета в июне также возрос за счет выделения средств на различные государственные программы помощи. Так, только одна стоимость "Программы защиты зарплаты" в июне обошлась американской администрации в 511 миллиардов долларов. Наконец, еще одной причиной увеличения дефицита в июне стало решение властей США отложить налоговые платежи до 15 июля. Это решение означает, что ежеквартальные платежи, осуществляемые отдельными налогоплательщиками и корпорациями, будут производиться до 15 июля этого года, а не в июне, как всегда было ранее.
В целом, за первые девять месяцев этого бюджетного года, который начался 1 октября 2019-го, дефицит бюджета США составляет 2,74 триллиона долларов, что также является рекордным показателем. Данная сумма уже превысила предыдущий годовой антирекорд в 1,4 триллиона долларов, зафиксированный в 2009 году, когда Белый дом потратил много денег на вывод страны из рецессии, вызванной финансовым кризисом 2008 года.
Администрация Трампа прогнозирует, что во второй половине этого года экономика США снова начнет расти, но многие аналитики выражают обеспокоенность тем, что из-за второй волны COVID-19 осенью потребители будут реже совершать покупки. В самом "пессимистичном сценарии", по оценке экспертов, это может привести к сокращению на 70% американской экономики по сравнению с прошлогодним уровнем.
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Комментарии 1
Экономика , Казначейство США , Associated Press
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