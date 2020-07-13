Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.71
$
71.05
80.24
80.43
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
42.24
–0.26 Золото
1803.67
+0.07 РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.07
1.1346
+0.0104
29.06
1.1242
09.07
01.07
17.06

США в августе сократят добычу нефти в крупнейших нефтегазовых регионах на 0,7% — EIA 

Прайм 1 час назад
США готовятся к сокращению добычи нефти
Фото: РИА Новости
Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в августе снизится по сравнению с июлем на 56 тысяч баррелей в день, или на 0,7%, до 7,49 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
В том числе, самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Eagle Ford — на 23 тысячи, до 1,106 миллиона баррелей в день, на Anadarko и Niobrara — на 18 тысяч, до 373 и 600 тысяч баррелей соответственно., а на Permian — на 13 тысяч, до 4,147 миллиона баррелей в день.
Наименьшее снижение EIA прогнозирует на месторождениях Appalachia и Haynesville — всего на одну тысячу, до 115 и 36 тысяч баррелей соответственно. В то же время, ведомство прогнозирует рост добычи на месторождении Bakken — на 18 тысяч, до 1,113 миллиона баррелей в сутки.
EIA также ожидает в августе общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 712 миллионов кубических футов, до 79,554 миллиарда кубических футов в сутки.
Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июне выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 35, до 7 659.
Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.
Видео дня. Россиян освободили от расходов на установку счетчиков
Прайм: последние новости
Рынок акций России снизился в начале недели на фоне дешевеющей нефти Рынок акций России снизился в начале недели на фоне дешевеющей нефти Кудрин: нарастание госдолга США грозит риском для доллара и валют развивающихся рынков Кудрин: нарастание госдолга США грозит риском для доллара и валют развивающихся рынков Кудрин объяснил, почему экономика России находится в состоянии застоя Кудрин объяснил, почему экономика России находится в состоянии застоя
Комментарии
Экономика , Рынки , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Европа готовит удар по российской промышленности
Европа готовит удар по российской промышленности
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение