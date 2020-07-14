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Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 33 минуты назад
Обе нитки газопровода «Северный поток» останавливаются для планового техобслуживания, сообщил оператор проекта Nord Stream AG.
Работы пройдут с 14 по 26 июля. Их график был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что работы будут выполняться при полном соблюдении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Напомним, «Северный поток» запустили в 2011 году. В строительстве газопровода участвовали компании России и Германии, Франции и Нидерландов.
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Экономика , Видео , Компании , РИА Новости
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