Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.92
$
71.05
80.35
73.25
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
42.25
+0.64 Золото
1800.63
+0.18 РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1341
+0.0099
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

«Северный поток» будет остановлен 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Газопровод «Северный поток» будет остановлен на 12 дней. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта компании Nord Stream AG.
«Северный поток», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа.
10 июля в Nord Stream AG сообщили, что с 14 по 26 июля обе нитки газопровода будут остановлены. Это будет сделано ради проведения работ по регулярному техническому обслуживанию.
«Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации нашей трубопроводной системы», — сказано в сообщении.
Также в нем сказано, что Nord Stream AG согласовала с партнерами график работ по техническому обслуживанию «Северного потока» заранее, а все работы будут проведены при соблюдении мер безопасности во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Комментарии 205
Экономика , Видео , Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Европа готовит удар по российской промышленности
Европа готовит удар по российской промышленности
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение