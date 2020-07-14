Газопровод «Северный поток» будет остановлен на 12 дней. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта компании Nord Stream AG.

«Северный поток», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа.

10 июля в Nord Stream AG сообщили, что с 14 по 26 июля обе нитки газопровода будут остановлены. Это будет сделано ради проведения работ по регулярному техническому обслуживанию.

«Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации нашей трубопроводной системы», — сказано в сообщении.

Также в нем сказано, что Nord Stream AG согласовала с партнерами график работ по техническому обслуживанию «Северного потока» заранее, а все работы будут проведены при соблюдении мер безопасности во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.