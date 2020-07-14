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Россияне готовы отказаться от копеек 

Алиса Селезнёва и ещё 2 39 минут назад
Россияне приняли решение по копейке
Фото: РИА Новости
Около 80% россиян выступили за вывод из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек. Об этом со ссылкой на исследовании банка «Открытие» пишет РИА Новости.
По данным издания, в исследовании, проведенном 10-13 июля, приняла участие 1000 россиян в возрасте 18-60 лет. 42% респондентов высказали мнение, что в России можно вывести из оборота монеты в одну и пять копеек, так как для расчетов достаточно 10 и 50 копеек. Еще 37% участников опроса не возражают против полного вывода из оборота всей мелочи.
Однако 15% россиян выступили категорически против отказа от монет. По мнению респондентов, копейка является историческим национальным символом страны (38%) и необходима для расчетов в магазинах и общественном транспорте (24%).
При этом большинство участников исследования (около 61%) отметили, что не пользовались копейками несколько лет, а еще 18% опрошенных затруднились с ответом, когда в последний раз расплачивались монетой данного номинала.
«Рамблер» писал, что ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз, отметив, что возвращение копейки поспособствует большему доверию к рублю. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила проведение деноминации.
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Комментарии 8
Экономика , Личный счет , Рынки , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России , РИА Новости
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