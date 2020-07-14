Россияне приняли решение по копейке

Около 80% россиян выступили за вывод из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек. Об этом со ссылкой на исследовании банка «Открытие» пишет РИА Новости.

По данным издания, в исследовании, проведенном 10-13 июля, приняла участие 1000 россиян в возрасте 18-60 лет. 42% респондентов высказали мнение, что в России можно вывести из оборота монеты в одну и пять копеек, так как для расчетов достаточно 10 и 50 копеек. Еще 37% участников опроса не возражают против полного вывода из оборота всей мелочи.

Однако 15% россиян выступили категорически против отказа от монет. По мнению респондентов, копейка является историческим национальным символом страны (38%) и необходима для расчетов в магазинах и общественном транспорте (24%).

При этом большинство участников исследования (около 61%) отметили, что не пользовались копейками несколько лет, а еще 18% опрошенных затруднились с ответом, когда в последний раз расплачивались монетой данного номинала.