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Товарооборот России и Китая за полгода сократился до $49,15 млрд 

ТАСС и ещё 12 3 часа назад
Товарооборот России и Китая за полгода сократился до $49,15 млрд
Фото: РИА Новости
Товарооборот России и Китая с января по июнь включительно уменьшился в годовом исчислении на 5,6%, составив $49,15 млрд Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за полгода упал на 6% и составил около $20,94 млрд Импорт российских товаров и услуг в Китай уменьшился на 5,3%, до $28,21 млрд
Положительное сальдо России за шесть месяцев составило $7,27 млрд, уменьшившись на 2,9% по сравнению с январем — июнем 2019 года.
Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году — на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году — на 3,4%, до $110,75 млрд

Внешний товарооборот

Внешний товарооборот Китая за январь — июнь текущего года сократился на 6,6%, составив $2,02 трлн. Экспорт страны уменьшился в годовом исчислении на 6,2%, до $1,09 трлн. Импорт сократился на 7,1%, до $930,94 млрд
Положительное сальдо Китая за шесть месяцев составило $167 млрд, сократившись примерно на 7,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время с января по июнь 2019 года показатель, напротив, продемонстрировал значительный рост (на 29,7%).
"Наши внешнеторговые отношения развиваются в условиях все более возрастающей нестабильности. Более того, из-за негативного воздействия китайско-американских трений ситуация во второй половине текущего года будет по-прежнему сложной, — прокомментировал глава департамента статистического анализа ГТУ Ли Куйвэнь. — Мы предприняли ряд стимулирующих мер и верим, что нам удастся обеспечить стабильность во внешней торговле".
В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году — сократился на 1%, до $4,57 трлн.

Товарооборот Китая и США

Товарооборот Китая и США с января по июнь включительно сократился в годовом исчислении на 9,7%, составив $233,98 млрд Китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 11,1%, до $177,55 млрд Импорт американской продукции сократился на 4,8%, до $56,43 млрд
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Экономика , Компании , Личный счет , Рынки
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