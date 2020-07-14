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Главная экономика Европы разочаровалась в результатах восстановления 

Lenta.ru 12 минут назад
Германия разочарована состоянием своей экономики
Фото: Reuters
Ввиду постепенного снятия ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19, экономика Германии начала восстанавливаться. Однако эксперты разочарованы тем, что возможности все еще сильно ограничены. Данные по состоянию главной экономики Европы доступны на сайте министерства экономики и энергетики ФРГ.
Согласно результатам проведенного исследования, в мае наблюдался рост объемов производства на 10,3 процента по сравнению с апрелем. Положительная тенденция отмечалась главным образом в автомобильной промышленности, а также в секторе услуг.
Тем не менее во втором квартале ожидается очередное падение ВВП Германии. Правительство рассчитывает преодолеть спад лишь в третьем квартале. К тому же, производственные мощности по-прежнему находятся на низком уровне. В мае удалось добиться лишь 75 процентов от уровня, зафиксированного до эпидемии.
Эксперты также отметили, что решающее значение для экономики будут иметь темпы восстановления спроса на немецкие товары. Несмотря на активный рост экспорта товаров в мае (11,6 процента), объем поставок ключевым торговым партнерам ФРГ (например, США и Великобритания) не восстановился.
Рост числа безработных составил 69 тысяч человек, что значительно меньше апрельских и майских показателей (372 тысячи и 237 тысяч человек соотвественно). Однако эксперты не ожидают долгосрочных улучшений на рынке труда в ближайшие месяцы.
Экономика Германии пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. В первом квартале ВВП страны сократился на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года. Последствия кризиса на фоне пандемии повергли в состояние шока одну пятую часть немецких компаний (21 процент), которые опасаются за свое существование.
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