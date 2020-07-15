Китай вводит санкции против США

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Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга», заявил МИД Китая.

Американский закон «злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга», считает китайское ведомство. МИД Китая заявил, что закон «Об автономии Гонконга», который «содержит угрозы о введении санкций», нарушает международное право.

Пекин обвинил США в «грубом вмешательстве в дела Гонконга и во внутренние дела Китая», передает РИА «Новости».

Китай «для защиты собственных законных интересов» намерен ввести санкции в отношении американцев и американских организаций, которые «имеют отношение» к закону «Об автономии Гонконга».