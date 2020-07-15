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Китай объявил о решении ввести санкции против США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 1 час назад
Китай вводит санкции против США
Фото: globallookpress.com
Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга», заявил МИД Китая.
Американский закон «злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга», считает китайское ведомство. МИД Китая заявил, что закон «Об автономии Гонконга», который «содержит угрозы о введении санкций», нарушает международное право.
Пекин обвинил США в «грубом вмешательстве в дела Гонконга и во внутренние дела Китая», передает РИА «Новости».
Китай «для защиты собственных законных интересов» намерен ввести санкции в отношении американцев и американских организаций, которые «имеют отношение» к закону «Об автономии Гонконга».
Подписанный президентом США Дональдом Трампом во вторник исполнительный указ предусматривает блокировку собственности граждан Китая на американской территории в связи с ситуацией в Гонконге, передает ТАСС.
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Экономика , Другое , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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