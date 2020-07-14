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Курс доллара: инвесторы боятся нового кризиса 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: инвесторы боятся нового кризиса
Фото: ТАСС
Курс доллара, взлетевший после коронавирусного обвала рынков в марте, вряд ли вырастет в случае нового кризиса. Об этом сообщает ProFinance со ссылкой на аналитиков Bloomberg.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи 13 июля курс доллара упал на 15,75 копейки, до 70 рублей 57 копеек за единицу американской валюты. Евро, наоборот, вырос на 33,75 копейки, до 80 рублей 22 копеек.
Аналитики отмечали, что доллар сейчас падает к большинству основных мировых валют.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
По мнению экспертов, мартовского взлета доллара не повторится, так как американский регулятор, Федеральная резервная система, не допустит нового дефицита национальной валюты. Они напомнили, что доллар дорожал благодаря своем статусу «валюты-убежища» в беспокойные времена. Однако даже в случае второй волны пандемии американская валюта не подорожает, уверены специалисты.
По их мнению, не произойдет этого из-за переоценки рисков на рынке опционов и предстоящих выборов президента США. Соглашения на покупку доллара в ноябре-декабре не пользуются устойчивым спросом. Кроме того, опционные премии на Bloomberg Dollar Index за несколько месяцев упали на 30 базисных пунктов. Аналогичная ситуация сформировалась в опционах на доллар/иену.
ProFinance отмечает, что доллар теряет ценность в глазах инвесторов, так как они больше не верят в его возможный дефицит.
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Комментарии
Экономика , ФРС , Московская биржа , Bloomberg
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