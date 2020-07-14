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Российских нефтяников заставят платить больше 

Lenta.ru 1 час назад
Минфин хочет заставить российских нефтяников платить больше налогов в бюджет, пишут «Известия». Ведомство разработало реформу налога на добавленный доход (НДД), который сам с прошлого года был принят в качестве очередной реформы отрасли.
НДД предполагает новую схему налогообложения. В качестве базы выступает не количество добытой нефти, а доход от ее продажи, уменьшенный на некоторые виды расходов — в основном на добычу и транспортировку. При это плательщики НДД по-прежнему обязаны уплачивать еще и НДПИ, но в меньшем размере — на уровне 60 процентов от базовой ставки, устанавливаемой правительством ежемесячно в абсолютных величинах в зависимости от мировых цен на нефть.
Право платить НДД получили только компании, разрабатывающие отдельные месторождения в определенных регионах России — близкие к исчерпанию либо новые, требующие инвестиций. С помощью нового налога государство стимулирует их вкладываться в непривлекательные месторождения. По подсчетам специалистов, в среднем плательщики НДД экономят на своем режиме по сравнению с обычными ставками.
ОПЕК готовится принять опасное решение
Главное изменение, предлагаемое Минфином, касается повышения ставки НДПИ, который обязаны уплачивать плательщики НДД. До 2023 года ее увеличат в 1,5 раза, после чего она вернется к нынешнему виду. Так правительство планирует восполнить выпадающие доходы бюджета из-за внедрения нового налога, которые оцениваются в 213 миллиардов рублей в год.
Еще одна новация касается возможности зачета налогоплательщиками убытков прошлых лет. По нынешним правилам, налоговая база может быть уменьшена на их величину с повышающим коэффициентом 1,163. Минфин предлагает ограничить величину возможного зачета 50 процентами от прошлых убытков, а коэффициент снизить до 1,07.
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Комментарии 13
Экономика , Видео , ОПЕК , Минфин , газета "Известия"
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