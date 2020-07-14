Россия реструктурировала долг Венесуэлы

Госдума ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и Венесуэлы об изменении ряда условий, связанных с реструктуризацией задолженности Венесуэлы.

По словам замминистра финансов Тимура Максимова, соглашение между Россией и Венесуэлой о предоставлении ей кредита подписано 8 декабря 2011 года. Протокол, подписанный в августе 2018 года, предусматривает реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией.

«До настоящего момента все платежи вовремя обслуживаются и погашаются, просроченных обязательств не имеется, — сказал Максимов. — Протокол согласован с заинтересованными органами власти».