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Россия реструктурировала задолженность Венесуэлы 

Парламентская газета и ещё 6 8 часов назад
Россия реструктурировала долг Венесуэлы
Фото: Reuters
Госдума ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и Венесуэлы об изменении ряда условий, связанных с реструктуризацией задолженности Венесуэлы.
По словам замминистра финансов Тимура Максимова, соглашение между Россией и Венесуэлой о предоставлении ей кредита подписано 8 декабря 2011 года. Протокол, подписанный в августе 2018 года, предусматривает реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией.
«До настоящего момента все платежи вовремя обслуживаются и погашаются, просроченных обязательств не имеется, — сказал Максимов. — Протокол согласован с заинтересованными органами власти».
Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников отметил, что документ вступит в силу после завершения определённых процедур в обоих государствах. По информации МИД, Венесуэла завершила такие процедуры 3 июля. «Протокол предусматривает изменение условий возврата кредита при гарантиях своевременного получения Россией причитающихся средств. Для этого в уполномоченном российском банке открыт специальный счёт, на который по графику поступают платежи», — сказал он.
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Комментарии
Экономика , Компании , Личный счет , Рынки , Юрий Олейников , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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