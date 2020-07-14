Минтруд поддержал поправки в Трудовой кодекс

Министерство труда и социальной защиты России поддерживает предлагаемые поправки в Трудовой кодекс. В разработке законопроекта ведомство приняло активное участие.

Как рассказали в Минтруда NEWS.ru, в настоящее время документ находится на рассмотрении в первом чтении в Госдуме , где обсудят концепцию законопроекта, его актуальность и практическую значимость.

Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удалённом режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

Кроме того, предлагаемые поправки о порядке взаимодействия работодателя с работником закрепляют неприкосновенность времени отдыха. Предполагается, что для удалённых работников, так же как и для работающих в офисе, будет установлен график работы. Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса.

Поправки дополняют Трудовой кодекс положениями о режиме дистанционной (удалённой) работы — постоянном, временном, а также комбинированном, когда сотрудник часть времени проводит в офисе, а часть работает из дома.

Документ подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко . Законопроект внесён на рассмотрение в нижнюю палату 16 июня, до 16 июля в Госдуму должны поступить отзывы на него.

Предложенная единороссами инициатива направлена на расширение использования гибких форм занятости, а также на переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников.

Проект закона раскрывает основные понятия и условия режима дистанционной работы и защищает права сотрудников, в том числе, их право не находиться на связи с работодателем круглосуточно. В замечаниях Минтруда к документу сказано, что необходимо уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия» и прописать последствия, которые возникают при отказе сотрудника от перехода на удалёнку (временно или постоянно).

Документ оговаривает, что сотрудник на удалёнке имеет право использовать личное оборудование (ПК, оргтехника, ПО, средства защиты информации), при этом может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при использовании своего компьютера. Этот пункт возможно прописать в коллективных договорах, трудовых договорах, нормативных локальных актах.

То есть сотрудник сможет потребовать возмещения затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и так далее, пояснил один из авторов инициативы — первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко

На практике эти вопросы будут решаться самостоятельно на предприятиях и в организация в рамках трудового соглашения. Например, оклад сотрудника может быть увеличен на размер его затрат на удалёнку. Тарасенко пояснил, что парламентариям поступают жалобы на жёсткую эксплуатацию людей со стороны работодателей, в частности, на удалёнке многим уже неясно, сколько длится рабочий день, а начальство может звонить подчинённым и ночью.