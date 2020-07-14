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Новак: Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию 

Прайм и ещё 1 29 минут назад
Новак: РФ выполняет обязательства по нефти в Белоруссии
Фото: Прайм
Россия на сегодняшний день в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.
"Нами в полном объеме и своевременно выполняются принятые на себя обязательства по межправительственным соглашениям. Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с белорусской стороной по всем вопросам энергетической сферы", — сказал он.
В сообщении отмечается, что Новак принял участие во встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Речь, в частности, шла о построении общих рынков ЕАЭС, а также стабильных поставках нефти и газа белорусским потребителям.
Мишустин отметил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном диалоге, а развитие торгово-экономического сотрудничества идет в успешном ключе.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Роман Головченко , Александр Новак , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Минэнерго , ЕАЭС
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