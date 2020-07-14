«Газпром» принял важное для россиян решение 

Руководство «Газпрома» окончательно решило повысить цены на газ для потребителей в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Заявление об этом сделал топ-менеджер компании Алексей Андреев

Отмечается, что соответствующие документы находятся на стадии оформления. Андреев подчеркнул, что повышение цен было согласовано с контролирующими органами. Он также добавил, что о росте тарифов на транспортировку топлива пока речи не идет, поскольку ясности в вопросе пока нет, несмотря на то, что все заявки были поданы в установленные сроки.

Весной, как сообщал «Рамблер», эксперты Федеральной монопольной службы ( ФАС ) России предлагали с середины лета повысить тарифы на газ для российских потребителей на 3%. Впоследствии индексацию было решено отложить.

СМИ отмечают, что грядущее повышение тарифов связано с рекордными убытками «Газпрома» за первый квартал текущего года. Подчеркивается, что компания недополучила более 116 миллиардов рублей. Причиной тому стали растущая популярность сжиженного природного газа в Европе, вынужденная необходимость снижения цен на продукцию, а также необычайно теплая зима в России. Отмечается, что рост цен на «голубое топливо» ощутят только россияне.