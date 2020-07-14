Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.08
$
71.40
80.97
80.43
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
42.81
+0.05 Золото
1807.93
–0.01 РТС
1234.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1398
+0.0156
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

«Газпром» принял важное для россиян решение 

Павел Тиунов и ещё 3 20 минут назад
«Газпром» принял важное для россиян решение
Фото: РИА Новости
Руководство «Газпрома» окончательно решило повысить цены на газ для потребителей в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Заявление об этом сделал топ-менеджер компании Алексей Андреев.
Отмечается, что соответствующие документы находятся на стадии оформления. Андреев подчеркнул, что повышение цен было согласовано с контролирующими органами. Он также добавил, что о росте тарифов на транспортировку топлива пока речи не идет, поскольку ясности в вопросе пока нет, несмотря на то, что все заявки были поданы в установленные сроки.
Весной, как сообщал «Рамблер», эксперты Федеральной монопольной службы (ФАС) России предлагали с середины лета повысить тарифы на газ для российских потребителей на 3%. Впоследствии индексацию было решено отложить.
СМИ отмечают, что грядущее повышение тарифов связано с рекордными убытками «Газпрома» за первый квартал текущего года. Подчеркивается, что компания недополучила более 116 миллиардов рублей. Причиной тому стали растущая популярность сжиженного природного газа в Европе, вынужденная необходимость снижения цен на продукцию, а также необычайно теплая зима в России. Отмечается, что рост цен на «голубое топливо» ощутят только россияне.
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
Комментарии 614
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Алексей Андреев , Газпром , ФАС , РИА Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Европа готовит удар по российской промышленности
Европа готовит удар по российской промышленности
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Российским ТЦ предрекли массовую гибель
Российским ТЦ предрекли массовую гибель
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Россияне согласились остаться без копейки
00:36
Россияне согласились остаться без копейки
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение