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Британия собралась потратить больше 700 млн евро на защиту границ с Евросоюзом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Британия потратится на защиту границ с Евросоюзом
Фото: Reuters
Лондон собирается потратить 705 млн фунтов (около 776 млн евро) на новую систему пограничного контроля, которая начнет действовать после выхода страны из европейского единого рынка и таможенного союза.
Британия покидает европейский единый рынок и таможенный союз через 25 недель. Это произойдет вне зависимости от того, удастся ли ей заключить с Брюсселем торговую сделку, что влечет за собой значительные изменения работы таможни и миграционной системы, передает «ИноTV» со ссылкой на Sky News.
Член кабинета министров Майкл Гоув заявил, что может гарантировать — границы страны будут готовы к 1 января: «Технологии, в которые мы вкладываем средства сегодня, упростят ведение бизнеса и, кроме того, позволят выполнить обещание о возвращении контроля (над границей), за которое голосовали люди».
По его словам, более половины из выделенной суммы в 705 млн фунтов пойдет на строительство портов и внутренней инфраструктуры, а оставшаяся часть денег будет потрачена на IT-системы и укомплектование персонала.
Отмечается, что часть средств уже потрачена: правительство купило участок земли в окрестностях города Ашфорд, графства Кент. При этом многие местные жители говорят, что их не предупредили об этих планах, однако скоро на место прибудут строители. Данная площадка рядом с трассой M20 должна стать новым центром пограничного контроля.
Между тем в кабинете министров Британии существует негласное беспокойство: в просочившемся письме министр внешней торговли Элизабет Трасс выразила опасения, что граница не будет готова.
«Отсутствие подготовки на границе с Северной Ирландией, потенциальное нарушение правил ВТО, риск контрабанды. Все эти опасения выражает высокопоставленный член кабинета министров, когда до завершения переходного периода остается менее полугода», — заявила депутат, член теневого кабинета министров Рейчел Ривс.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и Британия досрочно прекратили раунд переговоров о будущих отношениях после Brexit из-за разногласий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что будущее Европы определят ближайшие шесть месяцев, во время которых в Совете ЕС председателем будет Германия.
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Комментарии
Экономика , Элизабет Трасс , Майкл Гоув , ВТО , ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , Sky News
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