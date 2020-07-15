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В России нашли способ обойти санкции США 

Мария Иванова 1 час назад
Глава Российско-иранского делового совета (РИДС) при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов заявил, что аутсорсинг внешнеэкономической деятельности позволит обойти санкции США. Об этом сообщает ТАСС.
Обыденов объяснил, что аутсорсинг, при котором торговля проходит с помощью посредника, может облегчить взаимодействие России и Ирана. Он отметил, что сейчас российские компании могут неохотно сотрудничать с иранцами, так как не хотят попасть под американские санкции.
В схеме с аутсорсингом продавцом российской продукции будет выступать компания, специально для этого созданная.
«Она закупает у производителя товар, а затем заключает договор о его поставке иранской стороне», — объяснил глава РИДС.
По его словам, несколько таких компаний уже созданы при РИДС и готовы работать с иранским бизнесом.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив страну в несоблюдении ее условий. Санкции против страны, отмененные в 2015 году, были восстановлены в полном объеме.
В январе 2020 года США ввели новые санкции против производственного, текстильного, строительного и горнодобывающего секторов экономики Ирана. За сотрудничество с иранскими компаниями из этих сфер под санкции попадут предприятия из третьих стран. Новые ограничительные меры ввели после атаки на военные базы США в Ираке.
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Экономика , Видео , Торгово-промышленная палата
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