В России нашли способ обойти санкции США 

Обыденов объяснил, что аутсорсинг, при котором торговля проходит с помощью посредника, может облегчить взаимодействие России и Ирана. Он отметил, что сейчас российские компании могут неохотно сотрудничать с иранцами, так как не хотят попасть под американские санкции.

В схеме с аутсорсингом продавцом российской продукции будет выступать компания, специально для этого созданная.

«Она закупает у производителя товар, а затем заключает договор о его поставке иранской стороне», — объяснил глава РИДС.

По его словам, несколько таких компаний уже созданы при РИДС и готовы работать с иранским бизнесом.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив страну в несоблюдении ее условий. Санкции против страны, отмененные в 2015 году, были восстановлены в полном объеме.

В январе 2020 года США ввели новые санкции против производственного, текстильного, строительного и горнодобывающего секторов экономики Ирана. За сотрудничество с иранскими компаниями из этих сфер под санкции попадут предприятия из третьих стран. Новые ограничительные меры ввели после атаки на военные базы США в Ираке.