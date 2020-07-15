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Банк России ожидает дальнейшего роста годовой инфляции до конца 2020 года 

Прайм 44 минуты назад
ЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции
Фото: РИА Новости
Банк России по-прежнему ожидает дальнейшего постепенного повышения годовой инфляции до конца года вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне ускорилась до 3,2% с майских 3%, в апреле показатель находился на уровне в 3,1%,
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", — говорится в документе.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня говорила, что из-за эффекта низкой базы прошлого года могут повышаться показатели годовой инфляции. При этом пик годовой инфляции в стране может быть в феврале 2021 года.
Банк России в апреле дал прогноз по инфляции на конец года в 3,8-4,8%, однако уже в конце июня уточнил его, отметив, что ориентироваться стоит на нижнюю границу диапазона.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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