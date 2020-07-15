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В России предсказали рост цен 

Павел Тиунов и ещё 1 12 минут назад
Россиян предупредили о росте цен
Фото: РИА Новости
В России в ближайшее время с большой долей вероятности возможен рост цен на товары и услуги, говорится в аналитическом комментарии, опубликованном на сайте Центробанка. При этом эксперты отметили, что подорожание будет временным.
На рост цен, по мнению аналитиков, повлияет ослабление рубля и эффект отложенного спроса. Кроме того, в опубликованных материалах отмечается, что до конца текущего года может «подрасти» инфляция. На данный момент она составляет 3,21%, увеличив показатели в июне на 0,19%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Единой межведомственной информационной системы заявили, что в июне на 26,5% подорожал анальгин российского производства. По словам специалистов, рост цен на популярный препарат связан с подорожанием импортных субстанций, использующихся в производстве лекарства, ослаблением рубля и последствиями пандемии коронавируса.
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Экономика , Центральный банк России
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