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Оператор «Северного потока — 2» ответил на угрозы США ввести санкции 

РИА Новости 1 час назад
Угрозы госдепа США ввести санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток — 2", отражают пренебрежение интересами европейской промышленности, заявили РИА Новости в компании Nord Stream 2 AG.
Оператор напомнил, что энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро, и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
В Nord Stream 2 AG отметили, что если газопровод не будет достроен, то жители Европы будут вынуждены платить за газ на миллиарды долларов больше.

"Немедленно убирайтесь"

Ранее госсекретарь Майк Помпео призвал компании, участвующие в строительстве газопровода, "немедленно убираться" из проекта, пригрозив последствиями.
Дипломат пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

"Политическое давление"

Представитель МИД Мария Захарова сочла угрозы со стороны Вашингтона "показателем слабости американской системы". Она отметила, что США используют политическое давление в интересах нечистоплотной конкуренции.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение ограничений против организаций, участвующих в реализации "Северного потока — 2". После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Экономика , Видео , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , РИА Новости
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