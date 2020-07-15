США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты ввели в среду санкции против трех физических и пяти юридических лиц, которые якобы связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
"Сегодня [в среду] Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло дополнительные меры в рамках усилий, направленных на введение санкций в отношении финансиста Евгения Пригожина, введя ограничения в отношении организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые позволили ему уклоняться от американских санкций. Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане", — утверждают в министерстве.