США ввели новые санкции против России

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США ввели санкции против якобы связанных с Пригожиным физлиц и юрлиц 

ТАСС 37 минут назад
Соединенные Штаты ввели в среду санкции против трех физических и пяти юридических лиц, которые якобы связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
"Сегодня [в среду] Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло дополнительные меры в рамках усилий, направленных на введение санкций в отношении финансиста Евгения Пригожина, введя ограничения в отношении организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые позволили ему уклоняться от американских санкций. Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане", — утверждают в министерстве.
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Экономика , Видео , Евгений Пригожин , Казначейство США , Минфин
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