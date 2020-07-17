МВФ назвал главный риск для экономики США 

Возможность повторения вспышки коронавируса является основным риском для американской экономики, говорится в отчете Международного валютного фонда по итогам ежегодного визита его специалистов в страну в соответствии со статьей 4 Устава МВФ.

"Основной риск, который очень сложно определить в численном выражении, это то, что повторный рост числа случаев COVID-19 в США может привести к новым частичным прекращениям работы для сохранения жизней, особенно уязвимого населения… Уже есть неотложные тревожные признаки того, что глубина экономического спада и распределение по секторам экономических убытков приведут к системному росту бедности, что дополнит макроэкономические риски", — говорится в документе.

Там отмечается, что несмотря на то, что осторожный подход властей к возобновлению работы экономики сглаживает риски, рост числа заражений в ряде штатов в последнее время уже приводит к повторному прекращению работы. Подобное развитие событий также приведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты штатов и местные бюджеты, что в этом и следующем году может создать сложности на местах, особенно для бедных слоев населения, говорится в отчете.

"Исторический объем фискальных пакетов (поддержки) в совокупности с более низким уровнем номинального ВВП приведут к ощутимому скачку в соотношении американского долга к ВВП. Низкие процентные ставки дадут некоторое пространство для дыхания, но когда экономика более прочно встанет на ноги, основной структурный баланс надо будет привести к умеренному приросту, чтобы стабилизировать ситуацию с долгом", — сказано в документе.

По мнению его авторов, для этого властям придется принимать "сложные политические решения", чтобы увеличить доходы и снизить расходы, в том числе путем введения новых или повышения существующих налогов.

"Необходимо принять меры, чтобы откатить обратно существующие ограничения в торговле и повышение пошлин, одновременно работая со странами-партнерами в вопросах, которые нарушают торговые потоки и решения об инвестициях", — считают в МВФ.

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