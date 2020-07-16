Кремль оценил угрозы санкций США по «Севпотоку-2»

Дмитрий Песков. Намерение США ввести санкции в отношении российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» — недобросовестная конкуренция и грубое давление на бизнес. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина

Вчера, как сообщал «Рамблер», государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» являются инструментами России по оказанию пагубного влияния на Европу, Украину и трансатлантическую безопасность и по этой причине вскоре подпадут под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Сегодня Песков назвал намерение Соединенных Штатов ввести санкции в отношении «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» продолжением недобросовестной конкуренции и грубой линии на введение санкций и оказанием грубого давления на европейский, в том числе российский, бизнес.

Он высказал мнение, что таким образом США пытаются заставить Европу покупать более дорогой газ на менее выгодных условиях.