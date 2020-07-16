Минфин пропишет регионам бюджетные правила 

Минфин намерен внедрить бюджетные правила на региональном уровне, пишут "Известия", ссылаясь на проект плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы. В документе уточняется, что под этот механизм подпадут лишь те субъекты, чьи финансы в значительной степени зависят от конъюнктурных доходов. То есть прежде всего от налогов на продажу товаров с волатильными ценами: нефти, газа, металлов и т.д., пояснил изданию близкий к правительству источник. По его словам, региональные правила могут быть подобны федеральному: с ценой отсечения, резервными фондами и ограничениями по расходам, однако конкретные параметры будут зависеть от субъекта.

Применение бюджетных правил в регионах повысит их финансовую устойчивость, сообщается в проекте плана Минфина. Согласно документу, внедрить такую практику в субъектах планируется не раньше 2022 года. В пресс-службе ведомства на просьбу уточнить, каким будет формат региональных бюджетных правил, "Известиям" сообщили, что проработка механизма запланирована только на следующий год, поэтому говорить о каких-либо деталях пока преждевременно.

Близкий к правительству источник пояснил, что главная цель распространения федеральной практики на уровень субъектов — снизить зависимость их бюджетов от волатильных доходов. Прежде всего от поступлений налогов на прибыль, размер которых колеблется вместе с ценами на сырье: нефть, газ, металлы, драгоценные камни и так далее, отметил собеседник.

Решений, как именно будут работать бюджетные правила в регионах, пока не выработано, однако в большинстве случаев механизм может быть подобен федеральному. В частности, субъектам будет предложено сформировать резервы, аналогичные ФНБ. В них регионы будут направлять доходы от продажи того или иного стратегического для ресурса по цене, свыше определенного уровня. Планируется задействовать и другую часть федерального правила, в частности, ограничения на рост расходов: они могут быть повышены лишь при условии увеличения поступлений, не связанных с продажей сырья.