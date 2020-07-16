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Курс доллара: что будет с рублем до конца недели 

Мария Иванова 51 минуту назад
Курс доллара: что будет с рублем до конца недели
Фото: ТАСС
Аналитики считают, что на торгах 16 и 17 июля курс доллара может устремиться в сторону 75 рублей. Давление на российскую валюту способна оказать ситуация с коронавирусом в мире.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 15 июля рубль дешевел, курс доллара достиг 71,03 рубля (на 16,25 копейки больше, чем накануне вечером), евро подорожал на 27,25 копейки, до 81,02 рубля.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отметили, что российская валюта слабела, несмотря на позитив на мировых рынках, вызванный новостями о разработке вакцин, и спрос нерезидентов.
Богдан Зварич из Промсвязьбанка заявил, что в конце недели доллар может прощупать нижнюю половину коридора 70–75 рублей. По его мнению, ослабит рубль падение спроса на рисковые активы из-за распространения коронавируса, а также возможное снижение цен на нефть.
Антон Покатович из «БКС Премьер» также считает, что национальная валюта продолжит терять позиции. Он отметил, что смягчение сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи может спровоцировать падение стоимости топлива ниже 40 долларов за бочку. Кроме того, сохраняются санкционные риски для России. Покатович прогнозирует, что доллар в ближайшие дни будет стоить 70,5–71,8 рубля.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
Комментарии
Экономика , Антон Покатович , Богдан Зварич , Промсвязьбанк , Московская биржа , Интерфакс
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