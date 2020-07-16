Курс доллара: что будет с рублем до конца недели 

Аналитики считают, что на торгах 16 и 17 июля курс доллара может устремиться в сторону 75 рублей. Давление на российскую валюту способна оказать ситуация с коронавирусом в мире.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 15 июля рубль дешевел, курс доллара достиг 71,03 рубля (на 16,25 копейки больше, чем накануне вечером), евро подорожал на 27,25 копейки, до 81,02 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отметили , что российская валюта слабела, несмотря на позитив на мировых рынках, вызванный новостями о разработке вакцин, и спрос нерезидентов.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка заявил, что в конце недели доллар может прощупать нижнюю половину коридора 70–75 рублей. По его мнению, ослабит рубль падение спроса на рисковые активы из-за распространения коронавируса, а также возможное снижение цен на нефть.