Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.25
$
70.90
81.11
81.45
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
43.53
+0.07 Золото
1805.35
+0.02 РТС
1219.26
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.07
1.1384
+0.0133
01.07
1.1251
13.07
05.07
21.06

Названы сроки выхода России из кризиса 

Мария Иванова 32 минуты назад
Специалисты из Economist Intelligence Unit (EIU) заявили, что экономика России сможет вернуться к докризисному уровню в 2024 году. Об этом сообщает Forbes.
По мнению аналитиков EIU, российская экономика избавится от последствий пандемии позже, чем мировая: в целом мир должен справиться с кризисом уже к 2022 году.
К странам, экономики которых будут восстанавливаться медленнее, вместе с Россией эксперты отнесли ЮАР и Японию. К 2022 году, по расчетам EIU, кризис уйдет из большинства стран «Большой семерки», Бразилия восстановится к 2023 году, а Китай даже по итогам 2020-го избежит рецессии и зафиксирует рост экономики в один процент.
Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов объяснил, что для России выход из кризиса осложняется падением цен на нефть и проблемами, с которыми экономика страны столкнулась еще до пандемии.
Профессор РЭШ Олег Шибанов заявил, что ВВП развитых стран из-за пандемии упадет сильнее, чем в России, поэтому восстановление деловой активности в 2021-2022 годах пройдет в них с более высокими формальными темпами роста.
Как сообщал «Рамблер», ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что пандемия может спровоцировать новый финансовый кризис сразу в нескольких странах.
По мнению Медведева, это окажет давление на валютный рынок РФ и приведет к снижению спроса на российский экспорт.
Комментарии 22
Экономика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение