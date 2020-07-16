Названы сроки выхода России из кризиса 

Специалисты из Economist Intelligence Unit (EIU) заявили, что экономика России сможет вернуться к докризисному уровню в 2024 году. Об этом сообщает Forbes.

По мнению аналитиков EIU, российская экономика избавится от последствий пандемии позже, чем мировая: в целом мир должен справиться с кризисом уже к 2022 году.

К странам, экономики которых будут восстанавливаться медленнее, вместе с Россией эксперты отнесли ЮАР и Японию. К 2022 году, по расчетам EIU, кризис уйдет из большинства стран «Большой семерки», Бразилия восстановится к 2023 году, а Китай даже по итогам 2020-го избежит рецессии и зафиксирует рост экономики в один процент.

Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов объяснил, что для России выход из кризиса осложняется падением цен на нефть и проблемами, с которыми экономика страны столкнулась еще до пандемии.

Профессор РЭШ Олег Шибанов заявил, что ВВП развитых стран из-за пандемии упадет сильнее, чем в России, поэтому восстановление деловой активности в 2021-2022 годах пройдет в них с более высокими формальными темпами роста.

Как сообщал «Рамблер», ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что пандемия может спровоцировать новый финансовый кризис сразу в нескольких странах.

По мнению Медведева, это окажет давление на валютный рынок РФ и приведет к снижению спроса на российский экспорт.