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Россия готовится удивить Запад 

Павел Тиунов и ещё 11 26 минут назад
Отечественная экономика, пострадавшая из-за распространения коронавирусной инфекции, восстановится гораздо быстрее, чем через четыре года, как того ожидают западные специалисты, заявил газете «Взгляд» директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. По его словам, достижение «докарантинных» показателей займет от силы два года.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономисты британского исследовательского центра Economist Intelligence Unit заявили, что на восстановление экономики, которая серьезно пострадала из-за локдауна и обрушения нефтяных котировок, России потребуется минимум четыре года. Ровно столько же времени, по словам аналитиков, уйдет у японцев и некоторых стран Южной Африки. При этом, подчеркивают они, мировая экономика сможет оправиться в два раза быстрее.
Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров, комментируя заключение западных коллег отметил, что российская экономика вернется на докризисный уровень достаточно быстро. Он отметил, что долгий выход на докарантинные показатели был бы логичен, если бы, например, разразилась торговая война между США и Китаем или в России «надулись какие-то пузыри». Ни того, ни другого аналитики «не видят», заверил эксперт.
«В 2021 году или в начале 2022 года нам удастся выйти на те показатели, с которых мы падали в этом году», — заявил Назаров.
В качестве располагающих к позитивному исходу факторов аналитик назвал «бодрое» восстановление большинства отраслей в России, относительно небольшую безработицу по мировым меркам (около 10%), небольшую долю малого и среднего бизнеса, по которой ударил карантин, а также грядущее быстрое восстановление цен на энергоресурсы.
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Экономика , Видео , Статьи , Цена на нефть , Экономика России , Владимир Назаров , Деловая газета "Взгляд"
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