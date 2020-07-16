4 года понадобится экономике России для выхода из кризиса

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в 4 года. В целом мировой экономике потребуется 2 года, чтобы вернуться к показателям, достигнутым до начала пандемии.

К такому выводу пришли эксперты аналитического подразделения Economist Group, сообщает РБК.

На уровень 2019 года большинство стран G7 — США, Канада, Германия и Франция — вернутся уже в 2022 году. В Великобритании процесс восстановления затянется до конца 2023 года, в Японии и Италии — до 2024-го. Ситуацию в России аналитики оценили как тревожную и предрекли восстановление экономики после 2024 года. Такие же прогнозы — для Бразилии и ЮАР.