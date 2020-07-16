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На Украине сменили главу Нацбанка 

RT на русском 33 минуты назад
На Украине сменили главу Нацбанка
Фото: РИА Новости
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского назначила председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко главой Национального банка.
Об этом сообщает УНИАН.
За назначение Шевченко проголосовали 332 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется «систематическое политическое давление».
Также сотрудники Нацбанка Украины заявили, что определённые депутаты Верховной рады оказывают политическое давление на команду НБУ.
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Экономика , Кирилл Шевченко , Яков Смолий , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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