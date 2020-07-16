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Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot — "дочки" Сбербанка и группы Cognitive Technologies).
В четверг уникальную отечественную технологию продемонстрировали главе Сбербанка Герману Грефу. В поле вышли два беспилотных комбайна Песчанокопской аграрной группы (Ростовская область), закупивших систему для четырех комбайнов. На одном из них проехал глава Сбербанка, на другом — губернатор Василий Голубев.
"Это 40% экономии урожая, более точный сбор, окупаемость — максимум два сезона и радикальное облегчение труда комбайнера. Можно сказать, будущее наступает", — сказал Греф журналистам.
Он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос, чтобы в следующем году техника могла работать в автоматическом режиме. "Пока комбайнер нужен, чтобы вывести комбайн, развернуть его. Думаю, в следующем году, скорее всего, система будет все это делать автоматически", — добавил Греф.
Как пояснили в компании-разработчике, технология искусственного интеллекта позволяет комбайну двигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного пути с точностью до 10 сантиметров, а при обнаружении на пути комбайна препятствий автопилот автоматически останавливает машину и отправляет оператору предупреждение о помехе.
Cognitive Agro Pilot — система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения и при помощи модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети "понимает" типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна. Система может работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.
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Комментарии 1
Экономика , Видео , Другое , Василий Голубев , Герман Греф , Сбербанк России
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