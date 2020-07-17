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Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь из-за засухи 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь
Фото: ТАСС
Из-за чрезвычайно жаркого лета в отдельных регионах российские аграрии оказалась на пороге катастрофических потерь. Серьезнее всего сложилась ситуация в Сибири и на Урале, где убытки оцениваются в миллиарды рублей, пишет Znak.
В частности, в Алтайском крае в 23 районах полностью погибли посевы, выгорели 90 тысяч гектаров. Почти во всем регионе ввели режим чрезвычайного положения, по оценкам экспертов, подобной засухи в крае не было с 1997 года.
У животноводов также возникли проблемы с заготовкой кормов, страдают как многолетние, так и однолетние травы. Фермеры намерены снижать поголовье, потому что его нечем кормить. Предварительно, потери только в одном регионе составят 10 миллиардов рублей.
В Новосибирской области засуха привела к гибели 200 тысяч гектаров посевов, это около 10 процентов всех посевных площадей. В степных районах урожайность, по предварительным данным, сократится на 30 процентов. Региональный минсельхоз пока оценивает ущерб в 500 миллионов рублей.
В Челябинской области чрезвычайный режим из-за засухи введут в 15 районах. По данным аграриев, в некоторых районах, где дождей не было уже два месяца, погибли 70 процентов посевов. Животноводы надеются набрать корм для скота в поймах рек и лесах.
В мае Минсельхоз США предсказал России один из лучших урожаев в истории — более 77 миллионов тонн пшеницы. Это один из рекордных показателей, больше было только в 2017 году.
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