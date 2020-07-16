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Путин прокомментировал ситуацию с безработицей в России 

Rambler News Service и ещё 3 25 минут назад
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с безработицей в стране.
«На рынке труда всё ещё сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объёме, чем в некоторых других странах, но всё-таки она подросла», — сказал Путин на совещании по федеральному бюджету.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что многие предприятия и компании вернулись уже к нормальному режиму работы, численность безработных пока остаётся высокой.
«На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трёх миллионов человек», — сказал президент.
Ранее Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
Как сообщали «Известия», Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий в период пандемии. Ведомство проанализировало около 120 тыс. уникальных вакансий, опубликованных в апреле — мае на коммерческих сервисах по поиску работы, и пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи.
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Комментарии 1
Экономика , Владимир Путин , Минэкономразвития
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