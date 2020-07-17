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«Доллар по 65 копеек»: деноминацию рубля поддержали 

Артём Кульша и ещё 5 22 минуты назад
Деноминация российского рубля возможна. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.
10 июля, как сообщал «Рамблер», экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз. Он мотивировал это тем, что в начале июля объем наличных денег в стране превысил 11,6 триллиона рублей, установив новый рекорд.
Экономист назвал сроки девальвации рубля
Три дня спустя председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что в России все в порядке с рядом банкнот и их номиналами, причин для изменения стоимости денежных знаков нет, это не планируется и не рассматривается.
Вчера Жириновский провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». В ходе него он заявил, что деноминация рубля в России вполне возможна, и высказал мнение, что гражданам будет понятнее, если доллар будет стоить 65 копеек, а не 65 рублей.
«Когда в конце прошлого века мы убрали два нуля, то стало лучше, а то везде были цены в миллионах и миллиардах», — добавил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР).
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Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Владимир Жириновский , Александр Разуваев , Госдума , ЛДПР , Центральный банк России
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