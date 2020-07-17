Вчера Жириновский провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». В ходе него он заявил, что деноминация рубля в России вполне возможна, и высказал мнение, что гражданам будет понятнее, если доллар будет стоить 65 копеек, а не 65 рублей.