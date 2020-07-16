Путин оценил вызванный коронавирусом кризис 

Президент Владимир Путин заявил, что Россия принимала верные решения по борьбе с коронавирусом, несмотря на проблемы и срывы. При этом глубина вызванного COVID-19 кризиса оказалась очень серьёзной и ощутимой для людей.

Глава государства уверен, что главная задача экономической политики страны — восстановление уровня занятости населения, она должна быть выполнена в 2021 году. При этом, по его данным, потребительский спрос в настоящий момент превышает уровень февраля и растёт на 3,8%.

Судя по всему, мы в нужные точки всё-таки попали. Не без проблем, не без срывов, но всё-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер, — сказал политик.

Анализ бюджетного процесса в стране должен учитывать все нюансы, включая коронавирус, однако все предыдущие планы в жизненно важных отраслях должны исполняться вне зависимости от кризиса.

Глубина кризиса оказалась очень серьёзной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан, — подчеркнул он.

Сейчас важно сохранять ответственную бюджетную политику, которая позволит балансировать и наращивать устойчивость системы государственных финансов. Бюджет на три года должен соответствовать духу и букве Конституции с новыми поправками, а также запросам россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что однокомнатные квартиры в новостройках пали жертвой финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса и последовавших за этим мер экономической поддержки. Дело в том, что субсидирование ипотечного кредитования со стороны государства и ставка в 6,5% годовых позволили потенциальным покупателям задуматься о более просторном жилье, которое они не могли позволить себе раньше. В то же время россияне с низким достатком переориентировались на квартиры-студии.