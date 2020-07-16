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ЕК ответила на заявления Помпео о «Северном потоке — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
ЕК ответила на заявления Помпео о «Севпотоке-2»
Фото: Reuters
Евросоюз всегда поддерживал и придерживается прозрачности и строгого соблюдения европейского и международного права в энергетике, заявил представитель Еврокомиссии, отказавшись прокомментировать угрозу возможных санкций со стороны США по проекту «Северный поток — 2».
«Во-первых, мы не комментируем комментарии или угрозы, как вы их называете. ЕС в принципе санкционирует все компании, занимающиеся нелегальной деятельностью. ЕС всегда выступал за прозрачность и соблюдение правил европейского и международного права, касающегося энергетики. После вступления в силу газовой директивы в мае 2019 года строгие правила применяются ко всем трубопроводам для поставок из третьих стран», — передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, в среду Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока — 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.
В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока — 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.
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Комментарии 1
Экономика , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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