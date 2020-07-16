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Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти 

Lenta.ru 1 час назад
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Фото: depositphotos.com
В мае Россия вышла на второе место по добыче нефти в мире. Она опередила своего партнера по сделке ОПЕК+, лидера ОПЕК Саудовскую Аравию. Об этом свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), сообщает РИА Новости.
Таким образом, третьей Россия оставалась только месяц, а до этого занимала второе место с ноября 2018 года. В мае добыча в России сократилась на 16,8 процента, но в Саудовской Аравии падение к апрелю составило 29,3 процента.
Идущие первыми США в мае опустили добычу только на 5,5 процента. Более того, если экспорт из Саудовской Аравии в тот же месяц сократился на 41,2 процента, то из США —вырос на 1,1 процента. Данные по России организация не указывает.
Ранее стало известно, что Россия оказалась нарушителем сделки ОПЕК+ в мае и июне, из-за чего в августе ей придется увеличить добычу нефти меньше, чем полагается по измененной квоте.
Между тем добыча нефти в США также столкнулась с беспрецедентными проблемами. Рекордное сокращение количества новых буровых установок не позволит им быстро восстановить добычу даже, даже если цены на нефть вырастут. Многие компании, в том числе крупные, близки к банкротству, потому что не в состоянии обслуживать кредиты. При этом под давлением экологических организаций американские банки избегают сотрудничества с компаниями нефтегазового сектора.
Также экологи через суд добились закрытия нефтепровода Dakota Access — единственного способа доставки нефти с крупного месторождения Баккен в Северной Дакоте.
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Комментарии 2
Экономика , Рынки , ОПЕК , РИА Новости
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