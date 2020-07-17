На 3% вырастут оптовые цены на газ для промышленности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 августа повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленных потребителей на 3%, говорится в приказе регулятора, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.

Ранее ФАС уже опубликовала аналогичный приказ об индексации оптовых цен на газ для населения на 3% также с 1 августа.

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. Однако в этом году повышение цен произошло с задержкой, в том числе поскольку из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса обсуждалась возможность заморозки оптовых цен на газ "Газпрома" для населения.

В 2018 году индексация цен составила 3,4%, в 2019-м — 1,4%, а в 2020-2024 годах не должна превысить 3% в год.