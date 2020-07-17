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Оптовые цены на газ «Газпрома» для промышленности с 1 августа повысятся на 3% — приказ ФАС 

Прайм и ещё 9 1 час назад
На 3% вырастут оптовые цены на газ для промышленности
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 августа повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленных потребителей на 3%, говорится в приказе регулятора, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.
Ранее ФАС уже опубликовала аналогичный приказ об индексации оптовых цен на газ для населения на 3% также с 1 августа.
Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. Однако в этом году повышение цен произошло с задержкой, в том числе поскольку из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса обсуждалась возможность заморозки оптовых цен на газ "Газпрома" для населения.
В 2018 году индексация цен составила 3,4%, в 2019-м — 1,4%, а в 2020-2024 годах не должна превысить 3% в год.
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Экономика , Газпром , ФАС
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