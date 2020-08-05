Казахстан ограничил ввоз продукции из России

"Комитет ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана с 4 августа ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов", - говорится в сообщении.
"К гриппу восприимчивы все виды птиц. Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья", - пояснили в Минсельхозе Казахстана.