Казахстан ограничил ввоз продукции из России

Власти Казахстана ввели временные ограничения на ввоз мяса птицы и другой продукции из Челябинской области России в связи с выявлением в этом регионе вируса гриппа птиц H5N8. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики в среду.