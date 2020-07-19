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Аналитик объяснил отказ Евросоюза пожертвовать «Северным потоком — 2» 

News.ru и ещё 21 1 час назад
ЕС отказался жертвовать «Северным потоком—2»
Фото: globallookpress.com
Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
По его словам, в Европе надеются диверсифицировать импорт природного газа, а в США, наоборот, хотят стать для Старого света основным поставщиком энергоресурса.
Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС, — пояснил эксперт в интервью RT.
Он добавил, что европейцы не намерены «жертвовать своим благосостоянием в интересах американского капитала». И поэтому могут даже ввести в отношении Вашингтона ответные санкции, считает Оленченко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз выразил протест односторонним санкциям и угрозам их применения со стороны США по газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Действия США противоречат международному праву. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Комментарии 91
Экономика , Компании , Турецкий поток , Жозеп Боррель , Владимир Оленченко , ЕС , ИМЭМО РАН
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