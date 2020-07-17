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Болтон считает, что строительство «Северного потока — 2» еще можно остановить 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Болтон: «Северный поток — 2» наносит вред США
Фото: Reuters
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что газопровод "Северный поток — 2" наносит вред Европе и США, и что проект, возможно, еще можно остановить. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью германскому изданию Der Spiegel.
"Я бы остановил трубопровод, — утверждал Болтон. — Но он пока и не завершен. Возможно, его все же еще можно остановить".
По мнению бывшего помощника Трампа, проект "наносит вред Европе и Соединенным Штатам".
Отвечая на вопрос о том, что руководит действиями Вашингтона, направленными против "Северного потока — 2", — стремление продавать в Европе свой сжиженный природный газ или опасения того, что Германия и ЕС впадут в энергетическую зависимость от России, — Болтон отметил, что "и то, и другое".
"Трамп постоянно говорил о санкциях, но в конечном итоге не ввел их", — заметил бывший помощник американского президента.
4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.
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Комментарии 2
Экономика , Компании , Джон Болтон , ЕС , Конгресс США
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