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Россия предложила Нидерландам отменить льготный налог на дивиденды 

BFM.RU и ещё 18 2 часа назад
Россия обратилась к Нидерландам по налогам
Фото: globallookpress.com
Минфин предложил коллегам в Нидерландах поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15%. Об этом сообщил КПМГ, пресс-служба Минфина официально подтвердил РБК эту информацию.
Ранее аналогичные письма о пересмотре налоговых соглашений получили Кипр, Мальта и Люксембург. Если страны не согласятся с предложенными условиями, по поручению президента Владимира Путина Россия должна разорвать налоговые соглашения.
В понедельник Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Также идет подготовка к расторжению договора с Мальтой. Списка стран, соглашения с которыми будут пересмотрены или расторгнуты, пока нет.
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Экономика , Личный счет , Недвижимость , Владимир Путин , Минфин
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