Мишустин предложил Лукашенко независимую интеграцию

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Россия и Белоруссия могли бы бы принять ряд новых мер для раскрытия потенциала договора о Союзном государстве. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко . По словам российского премьера, речь идет о независимой интеграции и равноправных возможностях экономического сотрудничества.

"Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора. Если бы мы еще сделали усилие с правительствами Белоруссии и России, то могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора", — сказал он.

Мишустин пояснил, что речь идет "о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".