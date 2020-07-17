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Мишустин: РФ и Белоруссия могли бы принять новые меры для развития Союзного государства 

ТАСС и ещё 4 51 минуту назад
Мишустин предложил Лукашенко независимую интеграцию
Фото: ТАСС
Россия и Белоруссия могли бы бы принять ряд новых мер для раскрытия потенциала договора о Союзном государстве. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам российского премьера, речь идет о независимой интеграции и равноправных возможностях экономического сотрудничества.
"Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора. Если бы мы еще сделали усилие с правительствами Белоруссии и России, то могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора", — сказал он.
Мишустин пояснил, что речь идет "о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".
"И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем", — добавил глава кабмина РФ.
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Комментарии
Экономика , Другое , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко
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