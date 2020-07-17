Неопределенность в вопросе санкций США в отношении причастных к проекту "Северный поток — 2" может привести к задержкам в его завершении, а Германии вряд ли удастся повлиять на подход США к этому, считает эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

"Любые действия, предпринятые компаниями, имеющими отношение к завершению строительства газопровода, после 15 июля несут для них серьезные риски. Это означает, что все задействованные в этом стороны должны будут прекратить свою деятельность немедленно и потом решать, что делать дальше. Например, поведение Allseas после предыдущего раунда санкций может быть показательным с точки зрения общего подхода к американским действиям. В любом случае в завершении проекта будут дополнительные задержки, пока будет присутствовать неопределенность в вопросе санкций", — сказал он РИА Новости.

Швейцарская Allseas после введения ряда санкций в декабре прошлого года практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. По словам Маммадова, подобной реакции можно ожидать, потому что эти компании очень уязвимы перед лицом санкций, будучи привязаны к международной финансовой системе, основанной на долларах.

"Нынешняя администрация проявила себя как не приемлющая любые возражения в вопросе ее взглядов и подходов к теме европейской энергобезопасности. Она также была последовательна в своих действиях, направленных на снижение зависимости ЕС от российского газа. Этот вопрос не раз получал двухпартийную поддержку, что редко бывало в американской политике последние годы. Так что Германии будет очень сложно изменить взгляд США на это в краткосрочной перспективе", — считает Маммадов.

Он отмечает, что интересы и США, и Германии сходятся в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность ЕС, но вот методы у них не совпадают. При этом энергобезопасность крайне важна в общей картине их трансатлантического партнёрства.

"Активное наступление администрации Трампа на "Северный поток — 2" вкупе с двухпартийной поддержкой в американском Конгрессе привели к тому, что Германия решительно противостоит (США) и поддерживает проект", — сказал он.

Однако, отмечает эксперт, отношения Москвы и Берлина тоже не были ровными последние годы. С одной стороны, этому способствовала ситуация вокруг Украины, с другой — обвинения в кибератаках.

"Кроме того, изменение ситуации на рынках работает на руку Вашингтону и ослабило аргументы Берлина, такие как нехватка альтернативных поставок дешевого природного газа. Цены на природный газ упали, рынок стал более неустойчив. Нынешние условия на рынке ослабили аргумент о незаменимости российского газа для Европы", — полагает Маммадов.

Госдеп США 15 июля опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока", на которые ранее закон не распространялся. Это ставит под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с этими российскими экспортными газопроводами.

Документ по сути не предполагает обратный эффект, то есть поддержка строительства этих проектов до публикации нового подхода, полностью соответствовавшая старому, повлечь санкции не должна. Но любая такая деятельность с 15 июля, если не направлена на сворачивание и выход из проекта, может привести к последствиям — это касается и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнеров и операторов судов-трубоукладчиков.