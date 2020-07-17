Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.65
$
72.00
81.90
81.90
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.80
80.31
Индексы и котировки Brent
43.10
–0.02 Золото
1810.47
+0.01 РТС
1219.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.07
1.1437
+0.0198
02.07
1.1240
14.07
06.07
22.06

России предсказали судьбу СССР 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
России предсказали судьбу СССР
Фото: РИА Новости
Как только Запад увидит слабость России, страну ждет судьба СССР, заявил «Свободной прессе» глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его словам, российским властям ни в коем случае нельзя «идти на поклон» к зарубежным коллегам.
«Старые рецепты не работают»: Кудрин об экономике
Заявление Бунича прозвучало на фоне обсуждения вопроса о возможном возвращении главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина в состав правительства. Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-министр финансов заявил, что отечественная экономика не развивается и в худшем случае ее ждет крах.
Бунич отметил, что зачастую о негативном будущем российской экономике говорят люди, имеющие непосредственное отношение к текущему ее состоянию. Кудрин, по его словам, с помощью громких заявлений хочет включиться в борьбу за власть.
План по выводу экономики Росси из кризиса, уверяет Бунич: «замириться» с Западом, чтобы получить «какие-то денежки» и разрешение продать побольше нефти. Однако, по мнению эксперта, это чревато катастрофическими последствиями.
«Как только Запад увидит слабину с российской стороны, дело пойдет еще хуже, это будет как конец Советского Союза», — резюмировал глава Союза предпринимателей и арендаторов.
Видео дня. Мошенники создали поддельные сайты для соцвыплат
Комментарии 170
Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
ФАС возбудила дело против Tele2
ФАС возбудила дело против Tele2
Вдова Проскурина рассказала, что актёр назвал дочь «сволочью»
Вдова Проскурина рассказала, что актёр назвал дочь «сволочью»
Конец вкладам: куда вкладывать накопления
Конец вкладам: куда вкладывать накопления
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение