России предсказали судьбу СССР 

Как только Запад увидит слабость России, страну ждет судьба СССР, заявил «Свободной прессе» глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его словам, российским властям ни в коем случае нельзя «идти на поклон» к зарубежным коллегам.

Заявление Бунича прозвучало на фоне обсуждения вопроса о возможном возвращении главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина в состав правительства. Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-министр финансов заявил, что отечественная экономика не развивается и в худшем случае ее ждет крах.

Бунич отметил, что зачастую о негативном будущем российской экономике говорят люди, имеющие непосредственное отношение к текущему ее состоянию. Кудрин, по его словам, с помощью громких заявлений хочет включиться в борьбу за власть.

План по выводу экономики Росси из кризиса, уверяет Бунич: «замириться» с Западом, чтобы получить «какие-то денежки» и разрешение продать побольше нефти. Однако, по мнению эксперта, это чревато катастрофическими последствиями.