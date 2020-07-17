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S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ— со «стабильным» прогнозом 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ-
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ— со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году. Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего баланса, должны позволить экономике справиться с этими потрясениями".
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