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Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Фото: ТАСС
Министр финансов Антон Силуанов оценил решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.
«Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом служит очередным подтверждением того, что проводимая правительством политика обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры», — приводит слова министра ТАСС.
По мнению Силуанова, подтверждение S&P кредитного рейтинга России на прежнем уровне свидетельствует о том, что российская экономика успешно абсорбирует внешние шоки.
«Подтверждение кредитного рейтинга России на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент России Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки», — добавил Силуанов.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Экономика России , Антон Силуанов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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