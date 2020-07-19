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Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест 

ТАСС и ещё 2 48 минут назад
Страны G20 договорилась о спасении рабочих мест
Фото: globallookpress.com
Страны Группы двадцати (G20) намерены задействовать все средства для борьбы с пандемией коронавируса и вызванными ею экономическими трудностями, включающими падение доходов населения и рост безработицы. Об этом говорится в заявлении по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками G20, состоявшейся в субботу.
"Мы намерены продолжать использовать все доступные политические инструменты, чтобы защитить жизни людей, их рабочие места и доходы, поддерживать восстановление мировой экономики и повышать устойчивость финансовой системы, стараясь при этом не допустить упадка", — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте "Большой двадцатки".
Ранее в субботу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала к расширению международного сотрудничества и продолжению мер фискальной и кредитно-денежной политики по мере перехода к следующей фазе кризиса, спровоцированного пандемией.
"Преждевременное прекращение этой поддержки может помешать восстановлению и повлечь за собой большие расходы", — заявила она по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками G20.
Георгиева сообщила, что МВФ намерен "изучить дополнительные инструменты", которые помогут выйти из кризиса.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд
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