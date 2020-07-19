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Посол рассказал о запрете на торговлю армянам в московском «Фуд Сити» 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Армяне заявили о запрете на торговлю в Москве
Фото: РИА Новости
Посольство Армении в России начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал посол Вардан Тоганян.
По его словам, дипломаты начали разбираться в ситуации, уведомили власти Москвы, и посетили рынок. Однако, пожаловался он, администрация «Фуд Сити» не стала говорить с ними, а «выпроводила силой». «Складывается впечатление, что на территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».
Ранее сообщалось, что несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть на территорию «Фуд Сити». Кроме того, администрация рынка попросила армянских торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское».
ООО «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.
Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.
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Комментарии 8
Экономика , Григорий Березкин , Вардан Тоганян , Правительство Москвы , Forbes , РБК
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