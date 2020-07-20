Воскресенье, третий, и самый трудный день саммита 27 глав государств и правительств ЕС , первую очную встречу лидеров за пять месяцев, которая должна была завершиться в субботу, опять не привел к достижению компромисса, а переговоры затянулись фактически до ночи, обнажив глубокие разногласия между Севером и Югом, с одной стороны, и Востоком и Западом Старого света с другой, по финансовым вопросам.

В ЕС нашли виновного в провале саммита в Брюсселе. Им оказался премьер Нидерландов Марк Рютте , который фактически наложил вето на соглашение по фонду восстановления Евросоюза обсуждавшееся на саммите. Рютте определили как "человека, ответственного за весь беспорядок на встрече", отмечает Reuters, а его готовность "надеть мантию скупости" после ухода Британии из ЕС прочно основывается на общественном мнении и политике внутри страны, отметили эксперты. Голландцы, которые поддерживают членство в ЕС большинством в две трети, гордятся своей историей как торговой нации. Налогоплательщики Нидерландов знают, что они входят в число крупнейших доноров бюджета Евросоюза, а идея давать или кредитовать средства другим странам ЕС в целом отвергается ими.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил своего коллегу в том, что он использовал те же методы, что и бывшие коммунистические лидеры, а итальянские и испанские лидеры назвали его "Господином Нет". В воскресенье лидеры ЕС публично вступили в конфликт и перешли к личным оскорблениям в ходе напряженных и ожесточенных переговоров по условиям предлагаемого бюджета европейского сообщества в размере 1,8 триллиона евро и пакета восстановления для экономик Евросоюза, пострадавших от пандемии коронавируса. Рютте хочет, чтобы страны-члены ЕС сохранили за собой право окончательного одобрения финансирования конкретных стран из антикризисного фонда блока.

В воскресенье вечером, 27 лидеров стран-членов встречи Европейского союза в Брюсселе все еще не достигли соглашения о масштабном плане восстановления после пандемии. Они собрались на рабочий ужин, во время которого продолжили дискуссии. По оценке Le Parisien, одно можно сказать наверняка: соглашение, если оно, в конечном итоге, будет принято до утра, окажется более "скромным", чем план, составленный Европейской комиссией в размере 750 миллиардов евро (разделенный на 500 миллиардов евро в виде субсидий и 250 миллиардов евро в виде кредитов).

Открывая, по его словам, "решающий" ужин премьер-министр Бельгии Шарль Мишель , принимающий саммит в качестве президента Европейского совета , совместно с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном выдвинул предложение о сокращении субсидий до 400 миллиардов евро, не подлежащих возврату. Елисейский дворец ранее объявил, что эта сумма является "красной линией". Мишель напомнил 27 лидерам Европейского союза за ужином в Брюсселе, что более 600 тысяч человек уже умерли в результате пандемии коронавируса во всем мире, добавив, что европейские страны должны объединиться перед лицом беспрецедентного кризиса и самой крупной рецессии экономик в Старом свете после Второй мировой войны.

Крупные страны ЕС пошли таким образом на уступки "скромным странам" Севера — Нидерландам, Австрии, Дании, Швеции, а также Финляндии. Фактически, богатые страны Севера, с хорошо управляемыми бюджетами, в отличие от "просителей" с Юга, главным образом Италии, Испании, Греции, с самого начала настаивали на выделении меньшего количества субсидий и большего количества средств в виде погашаемых займов. Кроме того, они считают общую сумму плана "чрезмерной".