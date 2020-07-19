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Дума (Болгария): все больше людей думают, что счастье можно купить 

ИноСМИ 1 час назад
«Все больше людей думают, что счастье можно купить»
Фото: © CC0 / Public Domain, S K / Pixabay
Все больше американцев верят, что счастье можно купить, сообщает электронное издание «Медикал Экспресс». Исследование, проведенное Университетом Сан-Диего, США, показывает, что связь между благополучием и ведущими показателями социально-экономического статуса, такими как образование и уровень дохода, неуклонно укрепляется.
Психолог Университета Сан-Диего Джин Туэнге и эксперт по статистике Университета Линн, Флорида, проанализировали данные национального опроса населения США, проведенного в период 1972-2016 г., в котором приняли участие 44 198 человек. Результаты опроса были опубликованы в журнале Американской ассоциации психологов Immotion. Согласно исследованию, чем выше уровень доходов человека, тем более он счастлив. Эти данные отличаются от данных предыдущих исследований, согласно которым ощущение благополучия не изменяется после того, как годовой доход составляет примерно 75 тысяч долларов США.
«Меня удивило, что доход так тесно связан с ощущением счастья, и эта связь не исчезает с ростом доходов» — говорит Туэнге. И добавляет: «Доступ к большему количеству денег, по-видимому, приравнивается к ощущению большего процветания, даже после того, как основные расходы были покрыты».
Исследование также показывает, что сегодня везение больше связано с доходами, чем в 1970-х и 1980-х. Туэнге пришла к выводу, что в последнее время счастье чаще, чем раньше, покупается за деньги.
Все это влияет на ощущение благополучие американцев. Показатели счастья среди белых необразованных жителей США снизились с 2000 года, тогда как показатели белых американцев, окончивших колледж, остаются стабильными. Ощущение успеха среди необразованных чернокожих американцев остается без изменений, а чернокожие, окончившие колледж, стали чувствовать себя более счастливыми.
По словам Туэнге, результаты исследования совпадают с тезисом об увеличении классового неравенства в США после выборов 2016 г. Другим возможным объяснением этого может быть, по ее словам, тот факт, что несколько лет назад количество браков, заключенных между малообеспеченными людьми, и количество браков, заключенных между людьми с более высоким доходом, было примерно одинаковым; сейчас же американцы с низким доходом реже обременяют себя узами брака. А женатые люди обычно говорят, что они счастливее.
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Экономика , Личный счет , Госдума
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